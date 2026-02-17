Сергій Разумовський

Вже у вівторок, 17 лютого, футбольних уболівальників очікує старт вирішальної фази плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026 — турніру, який щороку збирає найбільшу увагу не лише в Європі, а й в усьому світі. Однією з головних інтриг ігрового дня стане протистояння між Бенфікою та Реалом — поєдинок, що обіцяє бути особливо напруженим і драматичним.

Особлива увага буде прикута до фігури головного тренера Бенфіки Жозе Моурінью. Для португальського фахівця це справжній символічний матч: адже в грі-відповіді він уперше повернеться на легендарний стадіон Сантьяго Бернабеу після свого відходу з мадридського клубу у 2013 році. Напередодні надважливої зустрічі Ліги чемпіонів у Жозе виникли проблеми зі здоров’ям — йому довелося звернутися до лікарів через інфекцію у вусі, втім, тренер уже повідомив, що повністю готовий до роботи і планує бути біля керма команди під час матчу.

Ще однією цікавинкою майбутнього протистояння стане український слід у складі Бенфіки, яку захищають Анатолій Трубін і Георгій Судаков. Особливо варто згадати про гол українського голкіпера у матчі між цими командами під час групового етапу — саме той результат дозволив Бенфіці опинитися у плей-оф і створив нинішню афішу. Тепер уболівальників цікавить, чи зможе Трубін відзначитися несподіваними подвигами вдруге, чи отримає шанс побачити на полі Георгія Судакова і чи випустить Реал у стартовому складі іншого українського воротаря, Андрія Луніна.

Українські глядачі зможуть спостерігати за цим яскравим поєдинком у прямому ефірі. Подивитися матч Бенфіка – Реал можна буде на медіасервісі MEGOGO, а також на телеканалі MEGOGO Футбол 2 у кабельних мережах. Початок трансляції запланований на вечірній прайм-тайм — фанати зможуть відчути атмосферу великого футболу разом із найкращими командами Європи.

