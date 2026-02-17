Сергій Разумовський

Вже у вівторок, 17 лютого, розпочнеться вирішальна фаза плей-оф найпрестижнішого європейського клубного турніру — Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2025/2026. Цей етап зосередить увагу сотень мільйонів уболівальників по всьому світу. Особливий інтерес викличе перший матч стикового раунду, в якому зустрінуться Монако і ПСЖ — одна з головних афіш для українських шанувальників футболу.

Окремо виділяється кадрова ситуація, яка склалася напередодні у складі парижан. В черговий раз Люка Шевальє залишився на лаві запасних у провальній зустрічі з Ренном (1:3), тоді як гра українського центрального захисника Іллі Забарного викликала критику та новий сплеск обговорень у ЗМІ та серед фахівців. Обидва ці футболісти приєдналися до паризької команди влітку. На жаль, на даний момент вони більше асоціюються з резервом, аніж із основою, і перспективи найближчим часом потрапити до стартового складу залишаються під питанням.

Проте саме виступ у Лізі чемпіонів може стати для Іллі Забарного шансом змінити ситуацію на свою користь. Успішна гра на такому рівні допоможе не лише реабілітуватися у очах тренерського штабу та вболівальників, а й закріпити своє місце у складі ПСЖ.

Українські глядачі зможуть стежити за цим принциповим протистоянням у прямому ефірі. Подивитися перший матч плей-оф Ліги чемпіонів між Монако та ПСЖ можна буде на медіасервісі MEGOGO, а також на телеканалі MEGOGO Футбол 2 у кабельних мережах. Початок трансляції заплановано на вечірній прайм-тайм.

