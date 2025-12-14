Сергій Разумовський

Матч 16-го туру іспанської Ла Ліги, який мав відбутися в неділю, 14 грудня, за участю Леванте та Вільярреала, не проведено у запланований термін через складні погодні умови. Поєдинок Ла Ліги довелося перенести через прогнозовані сильні зливи та грози в регіоні, що можуть створити небезпеку як для перебування на стадіоні, так і для пересування вболівальників до арени та назад.

Іспанська державна метеорологічна служба AEMET оголосила червоний рівень тривоги у провінції Валенсія у звʼязку з очікуваними проливними дощами та грозовою активністю. Саме цей прогноз став ключовим фактором для ухвалення рішення про перенесення зустрічі Леванте – Вільярреал, яка мала пройти 14 грудня.

Організатори змагань наголосили, що головним пріоритетом є безпека глядачів, команд, обслуговчого персоналу та всіх учасників події, тому ризикувати за таких умов недоцільно. Нова дата проведення матчу поки що не визначена й буде оголошена додатково після узгодження між клубами, Ла Лігою та відповідними службами. Вільярреал лише на одне очко відстає від другого Реала у турнірній таблиці, маючи матч у запасі.

Нещодавно матч Металіст 1925 – Верес в УПЛ не було дограно до кінця через вихід із ладу енергетичного обладнання. Рівненський клуб не вважає це форс-мажором і вимагає «справедливого рішення» КДК.