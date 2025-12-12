Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ поки не прийняв остаточного рішення щодо матчу 15-го туру між Металістом 1925 та Вересом, який був достроково зупинений у Житомирі.

Як повідомляє ТаТоТаке, в УАФ схиляються до спортивного принципу. Федерація рекомендує клубам визначити долю поєдинку без технічних рішень, а саме – дограти матч на полі.

Для цього необхідна згода обох команд, і найближчим часом Металіст 1925 та Верес проведуть консультації, доки КДК продовжує вивчати обставини інциденту.

Нагадаємо, гру зупинили на 20-й хвилині через проблеми з енергопостачанням на Центральному міському стадіоні Полісся. Через нестабільне освітлення суддівська бригада ухвалила рішення не продовжувати матч.

Фінальне рішення КДК УАФ оголосить після завершення повного розгляду справи.

Також сьогодні у матчі 16 туру УПЛ Металіст 1925 на виїзді здобув вольову перемогу над Оболонню.