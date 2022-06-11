Ярмоленко знову не зіграє за збірну України. Відомо про причину
Матч проти Вірменії став 50-м для Матвієнка за збірну України
Захисник «Шахтаря» вийшов у старті на зустріч другого туру Ліги націй
16:31
Микола Матвієнко / Фото - Getty Images
Матч другого туру Ліги націй проти Вірменії став ювілейним для захисника Миколи Матвієнка. Він у п'ятдесятий раз вийшов на поле в футболці збірної України.
Стартовий свисток зустрічі пролунав о 16:00. Центрбек «Шахтаря» потрапив до стартового складу на гру.
Раніше також з'ясувалася причина, за якої матч пропустив вінгер Андрій Ярмоленко.