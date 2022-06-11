Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
Ярмоленко знову не зіграє за збірну України. Відомо про причину
Лідер «синьо-жовтих» був уключений в список запасних на Вірменію, але на поле не вийде
15:44
Андрій Ярмоленко / Фото - УАФ
Збірна України проведе матч другого туру Ліги націй проти Вірменії. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за Києвом.
Вінгер Андрія Ярмоленко був уключений до заявки команди в списку запасних. Однак лідер колективу на поле не вийде, повідомляє прес-служба УАФ.
Справа в тім, що футболіст напередодні зустрічі відчув нездужання. Планувалося, що він вийде в старті, але лікарі порекомендували поберегти гравця. Його не буде навіть на стадіоні.
Раніше стало відомо, що гру з Вірменією пропустять захисники Олександр Сирота і Едуард Соболь.