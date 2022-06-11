Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
17:25
Вертикальна межа. Художній фільм
17:35
Хокей. Ліга чемпіонів. Больцано - Фріск Аскер

Ярмоленко знову не зіграє за збірну України. Відомо про причину

Лідер «синьо-жовтих» був уключений в список запасних на Вірменію, але на поле не вийде
Футбол Ліга націй UEFA
15:44
Ярмоленко знову не зіграє за збірну України. Відомо про причину
Андрій Ярмоленко / Фото - УАФ

Збірна України проведе матч другого туру Ліги націй проти Вірменії. Стартовий свисток пролунає о 16:00 за Києвом.

Вінгер Андрія Ярмоленко був уключений до заявки команди в списку запасних. Однак лідер колективу на поле не вийде, повідомляє прес-служба УАФ.

Справа в тім, що футболіст напередодні зустрічі відчув нездужання. Планувалося, що він вийде в старті, але лікарі порекомендували поберегти гравця. Його не буде навіть на стадіоні.

Раніше стало відомо, що гру з Вірменією пропустять захисники Олександр Сирота і Едуард Соболь.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Андрій Ярмоленко збірна Вірменії (футбол)

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Футбол Збірна України
17:57
Матч проти Вірменії став 50-м для Матвієнка за збірну України
Матч проти Вірменії став 50-м для Матвієнка за збірну України
Футбол Ліга націй UEFA
16:31
Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
Футбол Збірна України
14:45
1
Відомо, в якій формі збірна України зіграє з Вірменією
Відомо, в якій формі збірна України зіграє з Вірменією
Футбол Ліга націй UEFA
10:51
Без двох захисників. Відома заявка збірної України на матч з Вірменією
Без двох захисників. Відома заявка збірної України на матч з Вірменією
Футбол
10:20
Захисник збірної України повернувся в загальну групу до матчу з Вірменією
Захисник збірної України повернувся в загальну групу до матчу з Вірменією
Футбол Ліга націй UEFA
08:58

Новини: Футбол

П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
П'ятов завершив кар'єру в збірній, побивши унікальне досягнення Шовковського
Ліга націй UEFA
18:10
Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Збірна України дотиснула та розгромила Вірменію. Поки що в Лізі націй без втрат
Збірна України
17:57
Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»
Лужний не очікував, що Миколенко так швидко адаптується в «Евертоні»
Англійська Прем'єр-ліга
17:21
Фонсека очолить екс-чемпіона Франції
Фонсека очолить екс-чемпіона Франції
Ліга 1
16:52
Матч проти Вірменії став 50-м для Матвієнка за збірну України
Матч проти Вірменії став 50-м для Матвієнка за збірну України
Ліга націй UEFA
16:31
«Реал» виклав 100 мільйонів за майбутнє збірної Франції
«Реал» виклав 100 мільйонів за майбутнє збірної Франції
Прімера
16:10
Ярмоленко знову не зіграє за збірну України. Відомо про причину
Ярмоленко знову не зіграє за збірну України. Відомо про причину
Ліга націй UEFA
15:44
Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
Ярмоленко в запасі й останній вихід П'ятова. Склади на матч Україна – Вірменія
Збірна України
14:45
Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»
Леоненко: «Пішов би працювати в «Динамо», якби дозволили говорити те, що я думаю»
Українська Прем'єр-ліга
10:59
Всі новини

Популярні новини

Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Сльози Яремчука. Гравці збірної України, незважаючи на поразку, підійшли до фанатів і подякували їм
Футбол Збірна України
05 червня 22:07
3
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Президент Skate Canada: «росія порушила Олімпійське перемир'я, російські спортсмени публічно висловили свою підтримку путину і війні»
Фігурне катання
06 червня 21:50
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Ексклюзив
Колишній гравець збірної України служить в ЗСУ. Контузило під час обстрілу, потрапив в госпіталь і готується повертатися на фронт
Хокей Хокей в Європі
10 червня 18:16
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Гол Циганкова нагадав страждання росії. Україна резервним складом обіграла Ірландію
Футбол Ліга націй UEFA
08 червня 23:46
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Популярний ринг-анонсер: «У Усика зашкалює впевненість. Зараз він б'ється за щось більше, ніж титули»
Бокс Професійний бокс
05 червня 08:50
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Рефері матчу Лаос наважився підійти до Зінченка втішати його після гри
Футбол Збірна України
05 червня 21:42
Всі новини