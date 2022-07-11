Офіційно. Де Дзербі залишив «Шахтар»

Донецький клуб оголосив про припинення співпраці з італійським фахівцем

Роберто Де Дзербі / Фото - ФК Шахтар

Італієць Роберто Де Дзербі залишив пост головного тренера донецького «Шахтаря». Про це повідомляє прес-служба «гірників».

Сторони ухвалили рішення про припинення співпраці. Також пішов з клубу і тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко.

На чолі «Шахтаря» Де Дзербі провів 30 офіційних матчів (20 перемог, по 5 нічиїх і поразок). Під його керівництвом команда вийшла в груповий етап Ліги чемпіонів і виграла Суперкубок України. Перше місце у турнірній таблиці УПЛ до зупинки чемпіонату дозволило «гірникам» напряму відібратися до ЛЧ.

Найбільш імовірним наступником італійця на посаді головного тренера є Ігор Йовічевич.