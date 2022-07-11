Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:35
Змішані єдиноборства. Combate Global 12
12:30
Всесвітні ігри 2022. День 3. Паркур. Прем’єра

Офіційно. Де Дзербі залишив «Шахтар»

Донецький клуб оголосив про припинення співпраці з італійським фахівцем
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10:10
Офіційно. Де Дзербі залишив «Шахтар»
Роберто Де Дзербі / Фото - ФК Шахтар

Італієць Роберто Де Дзербі залишив пост головного тренера донецького «Шахтаря». Про це повідомляє прес-служба «гірників».

Сторони ухвалили рішення про припинення співпраці. Також пішов з клубу і тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко.

На чолі «Шахтаря» Де Дзербі провів 30 офіційних матчів (20 перемог, по 5 нічиїх і поразок). Під його керівництвом команда вийшла в груповий етап Ліги чемпіонів і виграла Суперкубок України. Перше місце у турнірній таблиці УПЛ до зупинки чемпіонату дозволило «гірникам» напряму відібратися до ЛЧ.

Найбільш імовірним наступником італійця на посаді головного тренера є Ігор Йовічевич.

Сергій Стаднюк
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Шахтар Донецьк Роберто Де Дзербі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Наближається чергове повернення УПЛ. На цей раз Коваленка до «Шахтаря»
Наближається чергове повернення УПЛ. На цей раз Коваленка до «Шахтаря»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 18:13
Колишній захисник «Шахтаря» відправиться на збір з першою командою «Реала»
Колишній захисник «Шахтаря» відправиться на збір з першою командою «Реала»
Футбол Прімера
10 липня 14:05
Тренер збірної України: «Сильніше за усі клуби УПЛ постраждає «Шахтар»
Тренер збірної України: «Сильніше за усі клуби УПЛ постраждає «Шахтар»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 13:53
Йовічевіч хоче забрати в « Шахтар » лідера «Дніпра-1»
Йовічевіч хоче забрати в « Шахтар » лідера «Дніпра-1»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 12:49
На передсезонних зборах «Шахтаря» буде лише один легіонер
На передсезонних зборах «Шахтаря» буде лише один легіонер
Футбол Українська Прем'єр-ліга
10 липня 10:25
Де Дзербі трьома словами приніс «Шахтарю» 15 мільйонів євро
Де Дзербі трьома словами приніс «Шахтарю» 15 мільйонів євро
Футбол Українська Прем'єр-ліга
09 липня 10:45

Новини: Футбол

Колишній тренер «Динамо»: «Супряга талановитий, але в «Сампдорії» він стояв на місці»
Колишній тренер «Динамо»: «Супряга талановитий, але в «Сампдорії» він стояв на місці»
Українська Прем'єр-ліга
12:12
«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»
«Фенербахче» обіграв англійський клуб Сайядманеша перед «Динамо»
Ліга чемпіонов UEFA
10:46
Офіційно. Де Дзербі залишив «Шахтар»
Офіційно. Де Дзербі залишив «Шахтар»
Українська Прем'єр-ліга
10:10
«Динамо» перебазувалося у передмістя Ліона
«Динамо» перебазувалося у передмістя Ліона
Українська Прем'єр-ліга
09:55
Вирішив таки дебютувати? До «Дніпра-1» повернувся придбаний узимку легіонер
Вирішив таки дебютувати? До «Дніпра-1» повернувся придбаний узимку легіонер
Українська Прем'єр-ліга
09:28
Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів
Голкіпер «Кривбасу» вважає, що УПЛ тільки виграє від від'їзду легіонерів
Українська Прем'єр-ліга
08:59
Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»
Джерело: «Тоттенгем» не збирається продавати Кейна у «Баварію»
Англійська Прем'єр-ліга
08:26
«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»
«Чорноморець» підписав Єрмоленка, гравців «Динамо» та «Руху»
Українська Прем'єр-ліга
10 липня 23:47
Тренер «Вереса» поскаржився на те, що гравці втратили у техніці
Тренер «Вереса» поскаржився на те, що гравці втратили у техніці
Українська Прем'єр-ліга
10 липня 23:21
Всі новини

Популярні новини

Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Екс - наречена Кличко Панеттьері назвала справжню причину розставання з українцем
Бокс Професійний бокс
08 липня 09:55
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Руїс-молодший: «Усик – християнин, він вірить в Ісуса Христа. Я хочу, щоб він переміг»
Бокс Професійний бокс
07 липня 08:45
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Ломаченко у наступному поєдинку битиметься з абсолютним чемпіоном – промоутер Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 липня 13:39
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Дуже моторошно! Колишній суперник Ломаченко показав наслідки нещасного випадку
Бокс Професійний бокс
06 липня 16:28
Бех вже красується в формі збірної росії
Бех вже красується в формі збірної росії
Біатлон
04 липня 20:35
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
«Усик зруйнує спадщину Ф'юрі». Екс-чемпіон світу розклав всі карти в хевівейті
Бокс Професійний бокс
07 липня 12:59
1
Всі новини