Наближається чергове повернення УПЛ. На цей раз Коваленка до «Шахтаря»
Офіційно. Де Дзербі залишив «Шахтар»
Донецький клуб оголосив про припинення співпраці з італійським фахівцем
Роберто Де Дзербі / Фото - ФК Шахтар
Італієць Роберто Де Дзербі залишив пост головного тренера донецького «Шахтаря». Про це повідомляє прес-служба «гірників».
Сторони ухвалили рішення про припинення співпраці. Також пішов з клубу і тренерський штаб: Давіде Поссанціні, Вінченцо Тереза, Маркаттільйо Маркаттільї, Агостіно Тібауді, Мікеле Каваллі, Джорджіо Б’янкі, Паоло Б’янко.
На чолі «Шахтаря» Де Дзербі провів 30 офіційних матчів (20 перемог, по 5 нічиїх і поразок). Під його керівництвом команда вийшла в груповий етап Ліги чемпіонів і виграла Суперкубок України. Перше місце у турнірній таблиці УПЛ до зупинки чемпіонату дозволило «гірникам» напряму відібратися до ЛЧ.
Найбільш імовірним наступником італійця на посаді головного тренера є Ігор Йовічевич.
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