Захисник Шахтаря Микола Матвієнко розповів про готовність команди до першого матчу стартового раунду кваліфікації Ліги Європи проти Ільвеса. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Чесно, звичайно, важко було на зборах. Я не знаю команди, якій не важко на зборах. Але, думаю, нам це потрібно, адже дуже короткий період до офіційних матчів, тому слід було вистраждати та взяти максимум від цих днів.

Ще не розмовляли з головним тренером про моє місце на полі. Мені подобається грати, у принципі, на будь-якій позиції. Якщо потрібно буде, то й воротарем можу. Як будуть якісь проблеми, я завжди радий допомогти там, де команда потребуватиме. На кожну нову позицію потрібен час і трошки практики на тренуванні, тому, якщо робити це два-три тижні, потроху втягуєшся. Мені це подобається.

Шахтар може провести 14 єврокубкових матчів у першій частині сезону? Нам, звісно, потрібно зіграти якомога більше матчів. Але на цьому етапі в нас немає ані 14, ані навіть восьми – є гра завтра та гра у відповідь за тиждень, тому ми налаштовуємося тільки на ці два поєдинки.