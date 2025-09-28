Майбутній суперник України на ЧС-2025 дозволив Парагваю очолити групу. Відео
У нашому квартеті є поточний лідер
Парагвай забив гол в останні секунди матчу і випередив Панаму в блискучому стартовому матчі в Вальпараїсо.
Панама мала мрійливий старт, коли Мартін Круг забив гол після відскоку м'яча перед воротами. Парагвай почав намагатися зрівняти рахунок, і Майдана домігся свого, коли скористався пінболом у штрафному майданчику і забив гол.
Воротарі Панами та Парагваю зробили кілька блискучих сейвів, щоб зберегти рівний рахунок, але Бургес не зміг нічого вдіяти проти нестримного удару зльоту від небезпечного Гонсалеса з Парагваю.
Панама не здавалася і зрівняла рахунок, коли Герберт завершив блискучу комбінацію з Еррерою. Але перемога дісталася південноамериканцям, які забили вирішальний гол на останніх хвилинах завдяки удару Кабальєро.
ЧС-2020 U-20. Група В. 1 тур
Парагвай - Панама 3:2
Голи: Майдана, 42, Гонсалес, 62, Кабальєро, 90+4
Україна стартує на ЧС-2025 U-20: суперники, календар та шанси на плейоф.
