Перший віцепрезидент Металіста Євген Красніков прокоментував ситуацію навколо матчу сьомого туру Першої ліги проти Чернігова. Поєдинок мав відбутися у неділю, 21 вересня, але його старт відтермінували через повітряну тривогу в північному місті. Через деякий час пресслужба господарів заявила, що харків'яни відмовилися виходити на поле і зустріч не відбудеться.

Ми не відмовилися виходити на поле, а чітко дотримуємося регламенту. Металіст їхав до Чернігова перемагати, але оголосили тривогу, ми прочекали більше години згідно з регламентом, і поїхали, про що повідомили президента ПФЛ. У нас о 17:30 поїзд, а через три дні – перенесений матч на виїзді з Металургом у Запоріжжі, потім – в Ужгороді.

Запоріжжя, Суми, Чернігів зараз точно не є безпечнішими за Харків. Якщо в цих містах дозволяють грати, тоді створіть безпечні умови, щоб ми могли вчасно виїхати. Адже є ж запасні стадіони. Чому ФК Чернігів переніс гру з Лівим берегом? Умови повинні бути рівними для всіх, – заявив Красніков у інтерв'ю «Українському футболу».