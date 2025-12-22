Сергій Разумовський

Барселона U-16 впевнено обіграла Гранольєрс U-16 з рахунком 4:0. Помітний внесок у розгром зробив український футболіст Артем Рибак: саме він забив другий м’яч у зустрічі, відзначившись на 18-й хвилині.

Для Рибака це вже не перший яскравий матч останнім часом. Раніше українець оформив хет-трик у поєдинку проти академії Інтера Маямі, який завершився результативною перемогою 6:4.

Відомо, що Артем розпочинав свій футбольний шлях у дитячих командах Буковини та Шахтаря. До структури Барселони він потрапив улітку 2022 року.

