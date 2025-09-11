Павло Василенко

Український хавбек Барселони Артем Рибак відзначився забитим голом у фіналі Клубного чемпіонату світу серед юніорів до 18 років і приніс каталонцям перемогу у турнірі.

15-річний уродженець Чернівців Артем Рибак вийшов на заміну у другому таймі і приніс своїй команді перемогу.

🔥 Український хавбек Барселони Артем Рибак відзначився забитим голом у фіналі Клубного чемпіонату світу серед юніорів до 18 років і приніс каталонцям перемогу у турнірі 🏆

Завдяки цьому успіху Барселона виграла престижний трофей серед юніорів, який до цього належав бразильському Палмейрасу.

Відзначимо, що наразі постійно українець виступає за команду Барселони до 16 років. Він перебрався до структури каталонців у липні 2022 року.

В Україні Рибак займався у футбольних академіях чернівецької Буковини та донецького Шахтаря.

В його активі також один гол у шести матчах за збірну України до 16 років.