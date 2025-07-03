Наприкінці червня київське Динамо оголосило про припинення співпраці з Валерієм Лучкевичем, у якого завершився контракт.

Захисник в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, чому не зміг себе проявити у cкладі біло-синіх.

«В мене було мало ігрового часу, щоб себе проявити і показати себе на ігровому полі. Я не вважаю, що травма завадила себе проявити, бо пропустив тільки два тижні, які співпали із паузою на збірні.

Просто десь хотів на емоціях показати себе з найкращого боку з перших днів, а перехід зі штучного на натуральний газон плюс навантаження в Динамо далися взнаки. Я розумію, що це якоюсь мірою виправдання, але це сталося. Таке в житті трапляється».