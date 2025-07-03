Лучкевич: «В мене було мало ігрового часу, щоб себе проявити в Динамо»
близько 1 години тому
Наприкінці червня київське Динамо оголосило про припинення співпраці з Валерієм Лучкевичем, у якого завершився контракт.
Захисник в інтерв’ю сайту «Український футбол» розповів, чому не зміг себе проявити у cкладі біло-синіх.
«В мене було мало ігрового часу, щоб себе проявити і показати себе на ігровому полі. Я не вважаю, що травма завадила себе проявити, бо пропустив тільки два тижні, які співпали із паузою на збірні.
Просто десь хотів на емоціях показати себе з найкращого боку з перших днів, а перехід зі штучного на натуральний газон плюс навантаження в Динамо далися взнаки. Я розумію, що це якоюсь мірою виправдання, але це сталося. Таке в житті трапляється».
29-річний Лучкевич провів у складі Динамо три офіційні матчі. Він зіграв загалом 90 хвилин.
В якості гравця киян захисник став чемпіоном України і фіналістом Кубка минулого сезону.
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