«Маємо всі шанси». Основний хавбек збірної України поділився очікуваннями від півфіналу зі Швецією
Синьо-жовті зіграють у плей-оф європейської кваліфікації на чемпіонат світу-2026
близько 2 годин тому
Півзахисник Брентфорда та збірної України Єгор Ярмолюк розповів про настрій команди напередодні плей-оф кваліфікації ЧС-2026 та оцінив перспективи синьо-жовтих у протистоянні зі Швецією.
Звісно, ми маємо всі шанси, великі шанси вийти на чемпіонат світу. Будемо боротися до кінця і будемо намагатися показати своїм уболівальникам, що ми реально можемо це зробити, і те, що ми віддаємо все на полі. Всі розуміють, наскільки це важливо для кожного гравця. Я вважаю, що в нас є дуже добрі гравці, які грають у топклубах, і всі розуміють, наскільки це важливо.
Ісак, Дьокереш, Кулушевскі, Бергваль? Так, я грав проти них. Гарні гравці, добре грають у топклубах, але я вважаю, що в збірній ми будемо сконцентровані та фокусуватися на своїй грі. Так, топові футболісти, але я вважаю, що в нас є великі шанси вийти на поле та довести, що не завжди вирішує ім’я.
Нагадаємо, що 26 березня 2026 року Україна у півфіналі плей-оф прийме Швецію на стадіоні Естадіо Сьютат де Валенсія — арені, де свої домашні матчі проводить Леванте. Якщо синьо-жовті пройдуть шведів, то 31 березня на цьому ж стадіоні відбудеться фінал плей-оф проти переможця пари Польща – Албанія.
