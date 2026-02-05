Півзахисник Брентфорда та збірної України Єгор Ярмолюк розповів про настрій команди напередодні плей-оф кваліфікації ЧС-2026 та оцінив перспективи синьо-жовтих у протистоянні зі Швецією.

Звісно, ми маємо всі шанси, великі шанси вийти на чемпіонат світу. Будемо боротися до кінця і будемо намагатися показати своїм уболівальникам, що ми реально можемо це зробити, і те, що ми віддаємо все на полі. Всі розуміють, наскільки це важливо для кожного гравця. Я вважаю, що в нас є дуже добрі гравці, які грають у топклубах, і всі розуміють, наскільки це важливо.

Ісак, Дьокереш, Кулушевскі, Бергваль? Так, я грав проти них. Гарні гравці, добре грають у топклубах, але я вважаю, що в збірній ми будемо сконцентровані та фокусуватися на своїй грі. Так, топові футболісти, але я вважаю, що в нас є великі шанси вийти на поле та довести, що не завжди вирішує ім’я.