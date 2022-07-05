Майже половина населення Німеччини хоче, щоб збірна бойкотувала ЧС-2022 в Катарі

Німецьке суспільство негативно ставиться до приймаючої мундіаль країни

Демографічний інститут YouGov провів опитування з приводу ставлення громадян Німеччини до ЧС - 2022 в Катарі.

48% громадян не хоче, щоб збірна Німеччини брала участь у фінальній частині мундіалю, закликаючи бойкотувати її. 24% від відповіді задрімалися, лише 28% за те, щоб команда їхала на ЧС - 2022.

Німецьке товариство негативно ставиться до порушень прав будівельників стадіонів в Катарі, а також неприйняття в країні ЛГБТ - спільноти.

ЧС - 2022 в Катарі відбудеться в листопаді - грудні 2022 - го року.