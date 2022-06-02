Мбаппе порадив власникам ПСЖ позбутися Почеттіно і ще 13 гравців команди

Зірковому французу не подобається один з конкурентів

Боси ПСЖ цікавилися думкою Кіліана Мбаппе з приводу того, кого варто залишити в команді. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 23-річний Мбаппе порадив звільнити головного тренера Маурісіо Почеттіно, а також 13 футболістів. Серед них Серхіо Ріко, Колен Дагба, Ідрісса Гуйе, Хуан Бернат, Пабло Сарабія, Мауро Ікарді, Левен Курзава, Андер Еррера, Леандро Паредес, Данилу Перейра, Юліан Дракслер, Тіло Керер і неймар.

Раніше Неймар заявляв, що не має наміру залишати ПСЖ. А з Мбаппе ПСЖ підписав новий контракт.