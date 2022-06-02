Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
21:00
live
Інформаційний марафон
23:30
Важка атлетика. Чемпіонат Європи. Албанія. Жінки. 64кг

Мбаппе порадив власникам ПСЖ позбутися Почеттіно і ще 13 гравців команди

Зірковому французу не подобається один з конкурентів
Футбол Ліга 1
23:06
Мбаппе порадив власникам ПСЖ позбутися Почеттіно і ще 13 гравців команди

Боси ПСЖ цікавилися думкою Кіліана Мбаппе з приводу того, кого варто залишити в команді. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, 23-річний Мбаппе порадив звільнити головного тренера Маурісіо Почеттіно, а також 13 футболістів. Серед них Серхіо Ріко, Колен Дагба, Ідрісса Гуйе, Хуан Бернат, Пабло Сарабія, Мауро Ікарді, Левен Курзава, Андер Еррера, Леандро Паредес, Данилу Перейра, Юліан Дракслер, Тіло Керер і неймар.

Раніше Неймар заявляв, що не має наміру залишати ПСЖ. А з Мбаппе ПСЖ підписав новий контракт.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Кіліан Мбаппе ПСЖ

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

ПСЖ викупив 19-річного захисника за 40 мільйонів євро
ПСЖ викупив 19-річного захисника за 40 мільйонів євро
Футбол Ліга 1
31 травня 18:59
Мессі - про майбутнього володаря «Золотого м'яча»: «У цьому році все зрозуміло»
Мессі - про майбутнього володаря «Золотого м'яча»: «У цьому році все зрозуміло»
Футбол Футбол в Європі
31 травня 14:41
Неймар: «Я не знав про рішення Мбаппе до останнього моменту»
Неймар: «Я не знав про рішення Мбаппе до останнього моменту»
Футбол Ліга 1
31 травня 08:04
Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон
Неймар назвав цілі ПСЖ на наступний сезон
Футбол Ліга 1
30 травня 13:56
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Футбол Ліга 1
30 травня 11:46
Мбаппе відкрито глузує з Неймара і хоче, щоб той покинув ПСЖ
Мбаппе відкрито глузує з Неймара і хоче, щоб той покинув ПСЖ
Футбол Ліга 1
28 травня 11:31

Новини: Футбол

Роналду вперше за 5 років залишився в запасі збірної Португалії
Роналду вперше за 5 років залишився в запасі збірної Португалії
Ліга націй UEFA
23:20
Вірт: «Заміни не посилили гру збірної України в матчі з Шотландією»
Вірт: «Заміни не посилили гру збірної України в матчі з Шотландією»
Чемпіонат світу з футболу
23:13
Мбаппе порадив власникам ПСЖ позбутися Почеттіно і ще 13 гравців команди
Мбаппе порадив власникам ПСЖ позбутися Почеттіно і ще 13 гравців команди
Ліга 1
23:06
Колишній форвард збірної України натякнув, що готовий завершити кар'єру
Колишній форвард збірної України натякнув, що готовий завершити кар'єру
Українські легіонери
22:58
Вернидуб: «Вчора футболісти збірної України були воїнами на полі»
Вернидуб: «Вчора футболісти збірної України були воїнами на полі»
Чемпіонат світу з футболу
21:34
Захисник збірної Уельсу: «Україна - дуже технічна команда. Вони будуть володіти м'ячем більше»
Захисник збірної Уельсу: «Україна - дуже технічна команда. Вони будуть володіти м'ячем більше»
Чемпіонат світу з футболу
21:26
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Чемпіонат світу з футболу
19:45
Григорчук: «Не пам'ятаю, скільки років тому у збірної України був такий рівень»
Григорчук: «Не пам'ятаю, скільки років тому у збірної України був такий рівень»
Чемпіонат світу з футболу
18:52
Букмекери назвали фаворита в парі Уельс - Україна
Букмекери назвали фаворита в парі Уельс - Україна
Чемпіонат світу з футболу
18:39
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
19:45
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Всі новини