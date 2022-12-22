«Реал» готовий витратити на трансфер Мбаппе 1 мільярд євро
Мбаппе відмовився від відпустки і повернеться до тренувань з ПСЖ
Йому готові були дати 10 днів
Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відмовився від відпустки.
Клуб готовий був надати йому 10 днів вихідних після ЧС-2022. Разом зі збірною Франції він дійшов до фіналу, де оформив хет-трик, але програв титул Аргентині.
Однак гравець відмовився. Він повернувся до тренувань з командою на базі клубу, повідомляє L’Equipe.
Також до тренувань повернувся нападник неймар. А ось Ліонель Мессі все ж свої вихідні використовує.
Мбаппе став кращим бомбардиром ЧС, забивши вісім голів.