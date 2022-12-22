Мбаппе відмовився від відпустки і повернеться до тренувань з ПСЖ

Йому готові були дати 10 днів

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе відмовився від відпустки.

Клуб готовий був надати йому 10 днів вихідних після ЧС-2022. Разом зі збірною Франції він дійшов до фіналу, де оформив хет-трик, але програв титул Аргентині.

Однак гравець відмовився. Він повернувся до тренувань з командою на базі клубу, повідомляє L’Equipe.

Також до тренувань повернувся нападник неймар. А ось Ліонель Мессі все ж свої вихідні використовує.

Мбаппе став кращим бомбардиром ЧС, забивши вісім голів.