Наставник молодіжної збірної України Унаї Мельгоса підбив підсумки матчу 2 туру групового турніру Євро-2025 (U-21) проти Фінляндії (2:0). Його слова наводить Суспільне.

Гадаю, що ми виконали гарну, сильну роботу, вигравши матч. Це було для нас дуже важко. Особисто я вважаю, що ми більше контролювали матч, були кращими у плані структури гри. Ми забили, а потім почали думати, що ж трапиться якщо вони заб'ють - хочемо зберегти [рахунок] те, що маємо. Але завжди важко залишатися у матчі до самого кінця.

Фінляндія у першому таймі не створила багато шансів. Ми виглядали добре, контролювали гру. У другому таймі, враховуючи період поєдинку, їм потрібно було систематично йти вперед. Так, вони ходили вперед, але очевидних моментів було небагато, - сказав Мельгоса.