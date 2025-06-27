«Ми рухаємося у правильному напрямку». Ярмоленко – про скандальну заяву Турана
Новий тренер Шахтаря поставив собі за мету не дозволити киянам ще раз стати чемпіонами
28 хвилин тому
Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував висловлювання нового головного тренера Шахтаря Арди Турана про столичний клуб. Слова футболіста передає пресслужба киян.
❓ Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран сказав, що зробить усе, щоб Динамо більше не стало чемпіоном. Які емоції ця заява викликала у вас?
💬 Вона викликала лише одне розуміння – що ми рухаємося у правильному напрямку, якщо новий головний тренер Шахтаря перш за все після свого призначення говорить про Динамо.
Заява викликала лише одне розуміння – що ми рухаємося у правильному напрямку.
Раніше Арда Туран зробив таку заяву про боротьбу за золото української Прем’єр-ліги:
Знаю, що Динамо є важливим суперником. Я дуже поважаю їх. Та моя мета – ніколи більше не дати їм стати чемпіонами України.
Моя перша мета, безперечно, знову стати чемпіоном України. Це наша перша мета, а в короткостроковій перспективі – грати у Європі матчі, що мають у назві слово фінал, як-от чвертьфінал, півфінал або фінал. Ми маємо вірити в це. Це моя мрія.
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