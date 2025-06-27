Сергій Стаднюк

Вінгер Динамо Андрій Ярмоленко прокоментував висловлювання нового головного тренера Шахтаря Арди Турана про столичний клуб. Слова футболіста передає пресслужба киян.

❓ Новий головний тренер Шахтаря Арда Туран сказав, що зробить усе, щоб Динамо більше не стало чемпіоном. Які емоції ця заява викликала у вас?

💬 Вона викликала лише одне розуміння – що ми рухаємося у правильному напрямку, якщо новий головний тренер Шахтаря перш за все після свого призначення говорить про Динамо.

Заява викликала лише одне розуміння – що ми рухаємося у правильному напрямку. Андрій Ярмоленко

Раніше Арда Туран зробив таку заяву про боротьбу за золото української Прем’єр-ліги: