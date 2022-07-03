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«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату

Головний тренер «Кривбаса» з перших днів війни пішов служити Україні
Футбол Українська Прем'єр-ліга
08:30
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату

Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб показав патріотичне тату, на яке зважився під час повномасштабної агресії росії в Україні.

«Я 56 років прожив, не дозволяв ні дружині, ні дітям робити тату. Коли пішов в ЗСУ, що - то спрацювало на тлі патріотизму.

Росіяни кричать, у кого бачать тату, що це «нацисти - фашисти». Мені захотілося побути «нацистом і фашистом», як вони нас називають.

Дружина була в шоці, але я вже зробив. Вона не знала. Малювали п'ять годин »

Нагадаємо, Вернидуб поєднує роботу в «Кривбасі» зі службою в ЗСУ.

Джерело: Профутбол Петро Приходько
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Юрій Вернидуб Кривбас

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