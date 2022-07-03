«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату

Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб показав патріотичне тату, на яке зважився під час повномасштабної агресії росії в Україні.

Росіяни кричать, у кого бачать тату, що це «нацисти - фашисти». Мені захотілося побути «нацистом і фашистом», як вони нас називають.

Дружина була в шоці, але я вже зробив. Вона не знала. Малювали п'ять годин »