Офіційно. Два екс-гравці «Зорі» перебралися до Вернидуба в «Кривбас»
«Мені захотілося побути нацистом і фашистом». Вернидуб показав своє нове патріотичне тату
Головний тренер «Кривбаса» з перших днів війни пішов служити Україні
Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб показав патріотичне тату, на яке зважився під час повномасштабної агресії росії в Україні.
«Я 56 років прожив, не дозволяв ні дружині, ні дітям робити тату. Коли пішов в ЗСУ, що - то спрацювало на тлі патріотизму.
Росіяни кричать, у кого бачать тату, що це «нацисти - фашисти». Мені захотілося побути «нацистом і фашистом», як вони нас називають.
Дружина була в шоці, але я вже зробив. Вона не знала. Малювали п'ять годин »
Нагадаємо, Вернидуб поєднує роботу в «Кривбасі» зі службою в ЗСУ.
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