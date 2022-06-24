Вернидуб: «Надалі« Кривбас »планує боротися за єврокубки»

Новий головний тренер криворізького клубу поєднує роботу зі службою в ЗСУ

Головний тренер «Кривбаса» Юрій Вернидуб розповів про плани команди і про клубну інфраструктуру. його цитує прес - служба клубу.

– Після п'яти - шести місяців паузи з'явилася можливість знову працювати тренером, в «Крівбасі». Добре знаю цю команду, адже ще в недавньому минулому це стабільний клуб УПЛ. Так, де - то був період, коли його не було на карті профі - клубів України, але, слава Богу, він відродився. І останній сезон показав, що «Крівбасс» повертається, пробившись в еліту.

Мені надійшла пропозиція з боку президента клубу Костянтина Караманіца очолити «Крівбасс» з можливістю поєднувати роботу і військову службу. Щасливий, що знову зможу займатися улюбленою справою, працювати з командою.

– Ваші перші враження від команди, клубу і нашої інфраструктури?

– Відразу скажу, що інфраструктура на високому рівні. Що стосується команди, тобто певні проблеми. Будемо збирати новий колектив. В Україні війна, дуже важко збирати команду. Але час покаже: будемо дивитися, підбирати потрібних нам футболістів для тих завдань і цілей, які ми перед собою будемо ставити.

Незважаючи на те, що ми новачки УПЛ, я, мій тренерський штаб і наш клуб – з амбіціями. І хочеться, щоб ми поставили перед собою серйозні завдання, а не просто залишитися в УПЛ. Думаю, все в наших руках. Будемо працювати і збирати амбітну команду. Цей рік ми будемо рухатися тільки так, щоб в подальшому зробити конкретні кроки по боротьбі за місце в єврокубках.

Нагадаємо, «Крівбасс» презентував Вернідуба шикарним роликом.