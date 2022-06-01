«Мілан» хоче підписати новий контракт з Леао, бо боїться, що «Реал» придбає його за 150 мільйонів євро

Россонері вкажуть нову клаусулу

Чемпіони Італії «Мілан» хочуть підписати новий контракт з найкращим гравцем минулого сезону Серії А Рафаелем Леао.

AS повідомляє, що наразі клаусула 22-річного португальця становить 150 мільйонів євро.

Зважаючи на те, що на нападника зараз претендує мадридський «Реал», керівництво россонері вирішило, що варто перепідписати контракт зі своїм лідером і захистити себе від втрати гравця – встановити клаусулу в розмірі 250 мільйонів євро.

В сезоні, що завершився, Леао забив 11 м’ячів і здійснив 10 асистів в 34 матчах Серії А. Його чинний контракт з «Міланом» підписаний до 2024 року.

Один з колишніх тренерів «Мілану» може очолити великий клуб у Іспанії.