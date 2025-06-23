Один із найпомітніших та харизматичних футболістів Бельгії Дріс Мертенс офіційно оголосив про завершення своєї професійної кар'єри. 38-річний ветеран вкотре вийде на поле, щоб взяти участь у прощальному матчі свого старого друга Марека Гамшика, а потім остаточно попрощається з великим футболом.

Свою останню главу як гравець Мертенс провів у Туреччині, де три сезони виступав за Галатасарай. Раніше він захищав кольори Утрехта та ПСВ, а найбільшої популярності набув під час дев'ятирічного перебування в Наполі, де став справжнім символом клубу та його історичним бомбардиром.

З неаполітанським клубом бельгієць вигравав Кубок Італії двічі, а також став володарем Суперкубку країни. За національну збірну Бельгії Мертенс провів 109 матчів та відзначився 21 раз.

Раніше повідомлялося, що Погба підпише контракт з Монако.