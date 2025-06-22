Французький півзахисник Поль Погба, який тривалий час був поза грою через дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил, незабаром повернеться на футбольне поле. Як повідомляє Le Parisien, 32-річний хавбек близький до підписання контракту з Монако.

Дискваліфікація Погба завершилася в березні 2025 року, й з того часу футболіст активно шукав новий клуб. У переговорах із Монако сторони досягли згоди — контракт буде розрахований на два сезони.

Відомо, що Поль пішов на суттєві фінансові поступки, аби мати шанс знову заграти у французькій Лізі 1. Найближчим часом Монако має офіційно оголосити про трансфер.

Погба — чемпіон світу 2018 року у складі збірної Франції, раніше виступав за Манчестер Юнайтед, Ювентус та Гавр. Перехід у Монако стане новим шансом для відродження його кар’єри.