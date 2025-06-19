Сергій Стаднюк

На Клубному чемпіонаті світу-2025 у четвер, 19 червня, стартує другий тур групового етапу. До вашої уваги найцікавіші вивіски ігрового дня. У групі A Інтер Маямі легендарного Ліонеля Мессі зіграє з грізним європейським Порту.

22:00 | Інтер Маямі – Порту. Пряма трансляція

У групі B свої матчі проведуть мадридський Атлетико та ПСЖ, які грали між собою у першому турі (0:4). «Матрацники» зійдуться з американським Сіетл Саундерс. Парижани – з бразильським грандом Ботафого.

01:00 | Сіетл Саундерс – Атлетико. Пряма трансляція

04:00 | ПСЖ – Ботафого. Пряма трансляція