Мессі, Атлетико, протистояння ПСЖ бразильському гранду. Що подивитися на Клубному ЧС 19 червня?
Розклад футбольних трансляцій ігрового дня четверга
близько 3 годин тому
Фото - Інтер Маямі
На Клубному чемпіонаті світу-2025 у четвер, 19 червня, стартує другий тур групового етапу. До вашої уваги найцікавіші вивіски ігрового дня. У групі A Інтер Маямі легендарного Ліонеля Мессі зіграє з грізним європейським Порту.
22:00 | Інтер Маямі – Порту. Пряма трансляція
У групі B свої матчі проведуть мадридський Атлетико та ПСЖ, які грали між собою у першому турі (0:4). «Матрацники» зійдуться з американським Сіетл Саундерс. Парижани – з бразильським грандом Ботафого.
01:00 | Сіетл Саундерс – Атлетико. Пряма трансляція
04:00 | ПСЖ – Ботафого. Пряма трансляція
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