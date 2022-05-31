Мессі: «Будь-якій європейській збірній було б важко кваліфікуватися на ЧС, якби довелося їхати в Колумбію або Весенуелу»

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі вважає, що рівень футболу в Південній Америці не нижчий, ніж в Європі. Його цитує TycSports.

Ми говорили, що їм було б важко кваліфікуватися на чемпіонат світу, якби довелося виїхати грати в Колумбію або Венесуелу, де велика висота і спека.

Всі вони мають різні умови, які роблять матчі набагато складніше. Крім того, це хороші команди з відмінними гравцями. Я думаю, що ми готові грати проти будь-якої європейської збірної, і зараз у нас буде дуже гарне випробування ».