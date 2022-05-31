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Мессі: «Будь-якій європейській збірній було б важко кваліфікуватися на ЧС, якби довелося їхати в Колумбію або Весенуелу»

Аргентинець вважає, то рівень футболу в Південній Америці не нижчий, ніж у Європі
Футбол Чемпіонат світу з футболу
12:51
Мессі: «Будь-якій європейській збірній було б важко кваліфікуватися на ЧС, якби довелося їхати в Колумбію або Весенуелу»

Форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі вважає, що рівень футболу в Південній Америці не нижчий, ніж в Європі. Його цитує TycSports.

«Мбаппе говорив, що рівень футболу в Європі вище, ніж в Південній Америці? Звичайно, поза тренувань ми розмовляємо, але про це не говорили. Я не бачив, як він сказав це і що він сказав. Але багато разів ми говорили про це з хлопцями з Іспанії, коли поверталися з кваліфікаційних матчів.

Ми говорили, що їм було б важко кваліфікуватися на чемпіонат світу, якби довелося виїхати грати в Колумбію або Венесуелу, де велика висота і спека.

Всі вони мають різні умови, які роблять матчі набагато складніше. Крім того, це хороші команди з відмінними гравцями. Я думаю, що ми готові грати проти будь-якої європейської збірної, і зараз у нас буде дуже гарне випробування ».

Раніше Мессі заявив, що ЧС-2022 може стати останнім в його кар'єрі футболіста.

Петро Приходько
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Теги

Ліонель Мессі збірна Аргентини (футбол)

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