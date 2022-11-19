Мессі був поза загальною групою збірної Аргентини за 4 дні до старту команди на ЧС-2022

При цьому у головної зірки «альбіселесте» немає проблем зі здоров'ям

Ліонель Мессі / Фото - AFA Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не тренувався у загальній групі 19 листопада. Про це повідомляє L'Equipe. Головна зірка команди займалася індивідуально в тренажерному залі. Проблем зі здоров'ям у футболіста нібито немає. 16 листопада нападник зіграв у товариському матчі з ОАЕ (5:0), відзначившись голом. На чемпіонаті світу-2022 Аргентина стартує 22-го числа зустріччю з Саудівською Аравією. Нагадаємо, до складу «альбіселесте» довелося викликати гравця з МЛС після травм хавбека і футболіста, що замінив його.

Сергій Стаднюк