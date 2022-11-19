В Аргентині побоюються, що гравець, який замінив Роналду в МЮ, може вибрати Іспанію
Мессі був поза загальною групою збірної Аргентини за 4 дні до старту команди на ЧС-2022
При цьому у головної зірки «альбіселесте» немає проблем зі здоров'ям
Ліонель Мессі / Фото - AFA
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі не тренувався у загальній групі 19 листопада. Про це повідомляє L'Equipe.
Головна зірка команди займалася індивідуально в тренажерному залі. Проблем зі здоров'ям у футболіста нібито немає.
16 листопада нападник зіграв у товариському матчі з ОАЕ (5:0), відзначившись голом. На чемпіонаті світу-2022 Аргентина стартує 22-го числа зустріччю з Саудівською Аравією.
Нагадаємо, до складу «альбіселесте» довелося викликати гравця з МЛС після травм хавбека і футболіста, що замінив його.
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