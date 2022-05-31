Мессі: «Коли я виграв «Золотий м'яч» , Левандовскі не був кращим. Не надаю його словами особливого значення»

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі вважає, що він заслужено виграв «Золотий м'яч» в 2021-му році. Аргентинця цитує TycSports.

Я говорив, що він заслужив «Золотий м'яч», тому що був кращим роком раніше. Коли ж нагорода дісталася мені (прим. - за підсумками 2021 року), він не був кращим. Але нехай думає так, як вважає за потрібне ».