Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
10:00
Мотоперегони. FIM Endurance World Championship. Етап 1. Ле-Ман (Франція)
09:20
Хокей. Ліга чемпіонів. Лугано - Таппара

Мессі: «Коли я виграв «Золотий м'яч» , Левандовскі не був кращим. Не надаю його словами особливого значення»

Аргентинець вже давно погано грає, але щось собі вигадує
Футбол Футбол в Європі
09:40
Мессі: «Коли я виграв «Золотий м'яч» , Левандовскі не був кращим. Не надаю його словами особливого значення»

Форвард ПСЖ Ліонель Мессі вважає, що він заслужено виграв «Золотий м'яч» в 2021-му році. Аргентинця цитує TycSports.

«Левандовскі може говорити все, що завгодно, це право кожного. Я не поділяю його думки, але в той же час не надаю йому особливого значення. Мені це не цікаво. Мої слова на церемонії йшли від щирого серця.

Я говорив, що він заслужив «Золотий м'яч», тому що був кращим роком раніше. Коли ж нагорода дісталася мені (прим. - за підсумками 2021 року), він не був кращим. Але нехай думає так, як вважає за потрібне ».

раніше Роберт Левандовскі заявляв, що вважає несправедливим рішення по «Золотому м'ячу» в 2021-му році.

Нагадаємо, Левандовскі заявив, що покине «Баварію» цього літа.

Петро Приходько
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Роберт Левандовскі Ліонель Мессі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Левандовскі натякнув, в який чемпіонат переїде влітку
Левандовскі натякнув, в який чемпіонат переїде влітку
Футбол Футбол в Європі
08:20
Левандовскі: «Моя історія з« Баварією» завершена»
Левандовскі: «Моя історія з« Баварією» завершена»
Футбол Бундесліга
30 травня 16:51
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Футбол Ліга 1
30 травня 11:46
Левандовскі: «Важко сказати, чи я буду грати за «Баварію» в наступному сезоні»
Левандовскі: «Важко сказати, чи я буду грати за «Баварію» в наступному сезоні»
Футбол Бундесліга
29 травня 21:29
Мессі потрапив до символічної збірної сезону у топ-5 лігах Європи. Вище оцінка лише у трьох гравців
Мессі потрапив до символічної збірної сезону у топ-5 лігах Європи. Вище оцінка лише у трьох гравців
Футбол Ліга 1
26 травня 13:18
«Баварії» буде важко з ним прощатися. Левандовськи знову виграв «Золоту бутсу»
«Баварії» буде важко з ним прощатися. Левандовськи знову виграв «Золоту бутсу»
Футбол Бундесліга
23 травня 21:47

Новини: Футбол

Мессі: «Коли я виграв «Золотий м'яч» , Левандовскі не був кращим. Не надаю його словами особливого значення»
Мессі: «Коли я виграв «Золотий м'яч» , Левандовскі не був кращим. Не надаю його словами особливого значення»
Футбол в Європі
09:40
Зінченко заснував фонд, який буде допомагати українцям, що постраждали від війни
Зінченко заснував фонд, який буде допомагати українцям, що постраждали від війни
Українські легіонери
08:52
Левандовскі натякнув, в який чемпіонат переїде влітку
Левандовскі натякнув, в який чемпіонат переїде влітку
Футбол в Європі
08:20
Неймар: «Я не знав про рішення Мбаппе до останнього моменту»
Неймар: «Я не знав про рішення Мбаппе до останнього моменту»
Ліга 1
08:04
Палкін: «Всі клуби УПЛ за те, щоб почати новий чемпіонат»
Палкін: «Всі клуби УПЛ за те, щоб почати новий чемпіонат»
Українська Прем'єр-ліга
07:58
Тренер «Аргобізнесу» вважає, що спаринги збірної України не принесли значної користі
Тренер «Аргобізнесу» вважає, що спаринги збірної України не принесли значної користі
30 травня 23:58
Попов повернувся до тренувань із м'ячем. Збірна України вирушила на матч із Шотландією
Попов повернувся до тренувань із м'ячем. Збірна України вирушила на матч із Шотландією
Збірна України
30 травня 23:35
Названа умова, за якої «Торіно» готовий викласти за Довбика до 12 мільйонів євро
Названа умова, за якої «Торіно» готовий викласти за Довбика до 12 мільйонів євро
Українська Прем'єр-ліга
30 травня 23:20
Зубков: «Зінченко налаштовував всіх проти «Ліверпуля»
Зубков: «Зінченко налаштовував всіх проти «Ліверпуля»
Збірна України
30 травня 22:57
Всі новини

Популярні новини

Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
«Тимощук - г*ндон». Українська група присвятила пісню головному зраднику
Футбол Футбол в Європі
26 травня 16:40
1
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Бронзова призерка Олімпійських ігор: «Бубка забезпечив відсторонення спортсменів з росії та білорусі»
Гандбол
27 травня 20:44
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Забарний купив дрон для ЗСУ і хотів це приховати
Футбол Українська Прем'єр-ліга
24 травня 20:05
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Володимир Кличко: «Світ нарешті прокидається і розуміє, що війну в Україні і російські війська треба зупинити»
Бокс Професійний бокс
27 травня 10:41
Всі новини