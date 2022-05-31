Неймар: «Гравці ПСЖ не розуміють, як грає Мессі»
Мессі: «Коли я виграв «Золотий м'яч» , Левандовскі не був кращим. Не надаю його словами особливого значення»
Аргентинець вже давно погано грає, але щось собі вигадує
09:40
Форвард ПСЖ Ліонель Мессі вважає, що він заслужено виграв «Золотий м'яч» в 2021-му році. Аргентинця цитує TycSports.
«Левандовскі може говорити все, що завгодно, це право кожного. Я не поділяю його думки, але в той же час не надаю йому особливого значення. Мені це не цікаво. Мої слова на церемонії йшли від щирого серця.
Я говорив, що він заслужив «Золотий м'яч», тому що був кращим роком раніше. Коли ж нагорода дісталася мені (прим. - за підсумками 2021 року), він не був кращим. Але нехай думає так, як вважає за потрібне ».
раніше Роберт Левандовскі заявляв, що вважає несправедливим рішення по «Золотому м'ячу» в 2021-му році.
Нагадаємо, Левандовскі заявив, що покине «Баварію» цього літа.
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