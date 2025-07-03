Ліонель Мессі, капітан збірної Аргентини та лідер Інтера Маямі, залишиться у складі американського клубу як мінімум до 2026 року. Про це повідомляє видання The Athletic.

Незважаючи на розмови про можливе повернення до рідної Ньюеллс Олд Бойз, форвард не має наміру завершувати свою главу в МЛС найближчим часом. Його чинний контракт розрахований до кінця 2025 року, проте сторони вже досягли домовленості щодо продовження ще на один сезон.

У поточному сезоні 38-річний Мессі зіграв 24 матчі за Інтер Маямі, записавши на свій рахунок 16 голів та шість результативних передач. Він залишається головною зіркою команди, незважаючи на виліт до 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу, де Інтер поступився ПСЖ.

Нагадаємо, Мессі виступає за Інтер Маямі з літа 2023 року. За цей час він провів 63 поєдинки, відзначився 50 голами та 24 асистами.

Раніше Мессі прокоментував виліт Інтер Маямі з клубного чемпіонату світу.