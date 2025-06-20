Мессі прокоментував перемогу над Порту на Клубному чемпіонаті світу
Інтер Майамі переміг з рахунком 2:1
34 хвилини тому
Нападник Інтер Майамі Ліонель Мессі поділився емоціями після перемоги над Порту в матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу. Зустріч завершилася з рахунком 2:1 на користь американського клубу, а переможний м’яч на 54-й хвилині Мессі реалізував прямим ударом зі штрафного.
Вся команда доклала величезних зусиль. Ми не лише захищалися, а й непогано контролювали м’яч. Дуже важлива перемога, є привід для святкування. Сьогодні нам протистояв дуже сильний суперник, і в першому таймі ми були не в своїй тарілці – можливо, давалася взнаки нервозність наших молодих гравців, які раніше не виступали на таких турнірах, - передає слова Мессі DAZN.
У третьому турі Інтер Майамі зустрінеться з Палмейрасом. Матч відбудеться 24 червня.
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