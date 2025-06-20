Павло Василенко

У матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу Інтер Маямі переграв Порту з рахунком 2:1.

Поєдинок розпочався для американської команди невдало. Після відеоповтору арбітр призначив пенальті на користь Порту та Саму Омородіон реалізував його.

На 47-й відзначився Теласко Сеговія вразив ворота португальської команди. Форвард Інтер Маямі Ліонель Мессі вступив у гру за сім хвилин. Він показав свій футбольний клас та техніку, феноменально пробивши штрафний у верхній кут.

Інтер Маямі тепер посідає друге місце в таблиці групи А, набравши чотири очки, стільки ж, скільки лідер Палмейрас, а Порту і Аль-Ахлі мають по одному очку кожен.

У фінальному турі на нас чекають матчі Палмейрас – Інтер Маямі та Порту – Аль-Ахлі.

Клубний чемпіонат світу, 2-й тур

Група А

Інтер Маямі – Порту – 2:1

Голи: Сеговія, 47, Мессі, 54 - Саму, 8 (пен).