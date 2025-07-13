У ніч на 13 липня в рамках чергового туру MLS відбулася зустріч між Інтер Маямі та Нешвіллом. Матч проходив на стадіоні Чейз у Форт-Лодердейлі та завершився перемогою господарів з рахунком 2:1.

Головним героєм поєдинку став Ліонель Мессі, який оформив дубль. На 17-й хвилині аргентинець блискуче реалізував штрафний, а у другому таймі, на 62-й хвилині, перехопив передачу воротаря суперників та подвоїв перевагу своєї команди. Це вже п'ятий матч поспіль у MLS, у якому Мессі оформляє дубль.

Гол престижу за гостей записав на свій рахунок Хані Мухтар – відзначився на 49-й хвилині зустрічі.

Після цієї гри на рахунку Мессі стало 16 голів та 7 результативних передач у 15 матчах поточного сезону. Він ділить лідерство у гонці бомбардирів із форвардом Нешвілла Семом Сарріджем, який цього разу залишився без гола.

Крім Мессі, за Інтер Маямі зіграли ще троє колишніх футболістів Барселони — Луїс Суарес (залишив поле на 82-й хвилині), Серхіо Бускетс та Жорді Альба, які відіграли весь матч.

MLS 2025. 13 липня

Інтер Маямі – Нешвілл – 2:1

Голи: Мессі, 17, 62 – Мухтар, 49

Раніше повідомлялося, що Мессі може відмовитися від запрошення Барселони.