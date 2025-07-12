Зірковий аргентинець Ліонель Мессі, який залишив Барселону у 2021 році через фінансові проблеми клубу, досі не поновив спілкування з президентом каталонців Жоаном Лапортою. Саме ця обставина може зірвати його потенційне повернення на Камп Ноу наступного літа.

За інформацією видання Marca, Барселона планує організувати спеціальний матч на честь повноцінного відкриття оновленого Камп Ноу. Головною подією має стати прощання з Мессі, який так і не зміг попрощатися з клубом належним чином після свого вимушеного відходу чотири роки тому. У клубі хочуть, аби Лео ще раз вийшов на поле в футболці блаугранас.

Втім, запрошення легендарному футболісту поки офіційно не надходило. І головною перепоною для цього, за даними джерела, можуть стати холодні стосунки Мессі з президентом клубу. Відомо, що з 2021 року, коли Лапорта не зумів втримати аргентинця в команді, Лео жодного разу з ним не розмовляв.

Мессі зараз виступає за Інтер Маямі в МЛС і неодноразово підкреслював, що Барселона залишилася в його серці. Проте невирішені питання з керівництвом клубу можуть перешкодити емоційному поверненню на Камп Ноу.

Також, Мессі втановив новий рекорд МЛС.