Ліонель Мессі був визнаний найкращим гравцем зустрічі між Інтер Майамі та Порту (2:1) у другому турі групового етапу Клубного чемпіонату світу. Переможний гол аргентинець забив на 54-й хвилині ударом зі штрафного, що й принесло американському клубу важливі три очки.

Ця нагорода стала для Мессі вже 395-ю в кар’єрі як найкращого гравця матчу з моменту його професійного дебюту у 2003 році.

Більшу частину кар’єри Ліонель Мессі провів у Барселоні, яку залишив у 2021 році. Після цього два сезони виступав за ПСЖ, а нині є лідером Інтер Майамі, де продовжує грати і вражати результативністю.

Наступний матч Інтер Майамі проведе 24 червня проти Палмейраса в рамках третього туру групового етапу.