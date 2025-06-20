Мессі розповів про переможний гол зі штрафного у матчі з Порту на КЧС-2025. ВІДЕО
Аргентинець пояснив, як побачив простір у воротах і скористався моментом
близько 4 годин тому
Нападник Інтер Майамі Ліонель Мессі прокоментував свій гол зі штрафного, який приніс перемогу американському клубу у матчі другого туру групового етапу Клубного чемпіонату світу-2025 проти Порту. Зустріч завершилася з рахунком 2:1.
Голи у матчі забивали Агехова (8 хвилина, Порту), Сеговія (47, Інтер Майамі) та Мессі (54, Інтер Майамі).
Я бачив, що воротар знаходиться по центру воріт, було б важко його обіграти. Я скористався вільним простором, який він залишив, не прикривши свою стійку достатньо щільно, – наводить слова Мессі Bolavip.
Цей м’яч став для аргентинця 68-м голом зі штрафного у професійній кар’єрі.
Після двох матчів групового етапу Інтер Майамі набрав чотири очки і посідає друге місце в групі A. Порту має одне очко і перебуває на третій позиції. У наступному турі Інтер Майамі зіграє з Палмейрасом, а Порту зустрінеться з Аль-Ахлі.