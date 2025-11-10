Павло Василенко

Ліонель Мессі знову увійшов в історію світового футболу – 38-річний аргентинець записав на свій рахунок 400-ту результативну передачу в кар’єрі. Але ще більший резонанс, ніж сам рекорд, викликало його щире святкування після фінального свистка.

У матчі 1/8 фіналу MLS Інтер Маямі розгромив Нешвілл (4:0), забезпечивши собі вихід до чвертьфіналу. Дубль Мессі та два голи Тадео Альєнде стали запорукою яскравої перемоги.

Проте після гри Лео не поспішав радіти разом із партнерами. Він попрямував на трибуни, де на нього чекала мама. Мессі обійняв її та подарував футболку з історичного матчу, присвятивши їй свій ювілейний асист.

Lionel Messi tossed his match shirt to his mum after reaching 400 career assists in Inter Miami’s win over Nashville! 🇦🇷



A truly special moment between a son and his biggest supporter. ❤️ pic.twitter.com/CXXlkYAiF6 — CentreGoals. (@centregoals) November 9, 2025

Зворушливий момент швидко став вірусним у соцмережах, а вболівальники з усього світу відзначили, що навіть після сотень нагород і рекордів Мессі залишається вірним головним цінностям – родині та вдячності.

Цього сезону зірка MLS уже має 37 голів і 19 асистів у 39 матчах, а його контракт з Інтером діє до 2028 року.