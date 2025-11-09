Павло Василенко

Ліонель Мессі продовжує переписувати футбольну історію. У 38 років аргентинський маестро знову став головним героєм – цього разу у тріумфі Інтера Маямі над «Нешвіллом» (4:0) у серії плей-оф Ліги MLS. Завдяки цій перемозі команда з Флориди впевнено крокує до чвертьфіналу, де зустрінеться з Цинциннаті.

Мессі забив двічі у першому таймі, довівши свій неймовірний доробок до 894 голів у кар’єрі. До історичної позначки у 900 забитих м’ячів йому бракує лише шести.

Аргентинець не лише забивав, а й роздавав гольові передачі. Саме після його пасу Жорді Альба асистував Тадео Альєнде для третього голу, а ще одна передача від Мессі завершила розгром – 4:0.

Цей матч став особливим і з іншої причини: Мессі оформив 400-й асист у кар’єрі, що є абсолютним рекордом серед діючих футболістів. Попереду лише легендарний Ференц Пушкаш із 404 результативними передачами – і, здається, цей рекорд також незабаром упаде.

У 2025 році Мессі залишається феноменом: 44 голи та 21 асист у 50 матчах.