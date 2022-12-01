Легкий шлях для Мессі? Відомі потенційні суперники Аргентини в 1/4 фіналу ЧС-2022
Мессі вважає, що Аргентині буде складно обіграти Австралію
Як тоді перемагати на чемпіонаті світу?
01 грудня 13:31
Ліонель Мессі / Фото - Getty Images
Нападник збірної Аргентини Ліонель Мессі прокоментував перемогу в матчі 3-го туру групового етапу ЧС-2022 проти Польщі (2:0) і суперника по 1/8 фіналу турніру – Австралію. Слова лідера «альбіселесте» передає прес-служба Аргентинської асоціації футболу.
Я розлючений через те, що не забив пенальті, але команда після моєї помилки заграла лише сильніше. Ми знали, що гра зміниться, коли ми розмочимо рахунок.
Матч проти Австралії буде непростим. Будь-яка команда може обіграти будь-кого, шанси рівні. Потрібно залишатись спокійними, йти від матчу до матчу. Сьогодні розпочинається новий чемпіонат світу, сподіваюся, ми продовжимо свій шлях.
Нагадаємо, Мессі побив рекорд Дієго Марадони і близький до того, щоб ще перевершити досягнення.
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