Мессі був поза загальною групою збірної Аргентини за 4 дні до старту команди на ЧС-2022
Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли
Також нападник може залишитися в ПСЖ
Хосеп Гвардіола та Ліонель Мессі / Фото: Marca
Нападник ПСЖ Ліонель Мессі роздумує над декількома варіантами продовження кар'єри влітку. Про це повідомляє El National.
За інформацією джерела, існують два основних шляхи. Перший – залишитися в ПСЖ, другий – повернутися до «Барселони».
Також на аргентинця претендує «Манчестер Сіті». З нинішнім тренером «городян» Хосепом Гвардіолою вони вже працювали разом у столиці Каталонії.
Раніше повідомлялося, що Мессі був поза загальною групою своєї збірної за 4 дні до старту команди на ЧС-2022.
Коментарі 0