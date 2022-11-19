Мессі вибирає між поверненням до «Барселони» та до Гвардіоли

Також нападник може залишитися в ПСЖ

Хосеп Гвардіола та Ліонель Мессі / Фото: Marca

Нападник ПСЖ Ліонель Мессі роздумує над декількома варіантами продовження кар'єри влітку. Про це повідомляє El National.

За інформацією джерела, існують два основних шляхи. Перший – залишитися в ПСЖ, другий – повернутися до «Барселони».

Також на аргентинця претендує «Манчестер Сіті». З нинішнім тренером «городян» Хосепом Гвардіолою вони вже працювали разом у столиці Каталонії.

Раніше повідомлялося, що Мессі був поза загальною групою своєї збірної за 4 дні до старту команди на ЧС-2022.