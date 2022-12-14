Мессі завершить кар'єру в збірній Аргентини після ЧС-2022

Форвард сподівається виграти титул

Нападник Ліонель Мессі натякнув Goal.com, Що фінал ЧС-2022 буде його останнім матчем за збірну Аргентини.

«Не думаю, що я зможу це зробити через чотири роки. Закінчити таким чином – блискуче».

У фіналі Аргентина зіграє з переможцем пари Франція – Марокко. Він відбудеться 18 грудня.



У півфіналі Мессі встановив три рекорди.

Для Лео цей фінал буде другим в кар'єрі. У 2014-му році Аргентина програла Німеччині.