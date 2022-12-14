Модрич: «Мессі – найкращий футболіст в історії, сподіваюся, він виграє ЧС»
Мессі завершить кар'єру в збірній Аргентини після ЧС-2022
Форвард сподівається виграти титул
14 грудня 15:28
Нападник Ліонель Мессі натякнув Goal.com, Що фінал ЧС-2022 буде його останнім матчем за збірну Аргентини.
«Не думаю, що я зможу це зробити через чотири роки. Закінчити таким чином – блискуче».
У фіналі Аргентина зіграє з переможцем пари Франція – Марокко. Він відбудеться 18 грудня.
У півфіналі Мессі встановив три рекорди.
Для Лео цей фінал буде другим в кар'єрі. У 2014-му році Аргентина програла Німеччині.
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