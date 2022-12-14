Мессі досяг одразу трьох рекордів у півфіналі ЧС-2022 з Хорватією

На рахунку аргентинця – унікальні результати у світі та збірній

Ліонель Мессі / Фото - AFA

Збірна Аргентини розгромила Хорватію в півфіналі чемпіонату світу-2022 (3 0). Нападник «альбіселесте» Ліонель Мессі встановив або повторив одразу три рекорди.

Гол 35-річного гравця став для нього 11-м на мундіалях. Таким чином, він став кращим бомбардиром збірної на першостях світу, перевершивши досягнення Габріеля Батістути (10).

Крім того, Мессі повторив рекорд Лотара Маттеуса за кількістю матчів на чемпіонатах світу – 25. Також футболіст став першим аргентинцем, що забили на трьох стадіях плей-офф мундіалю.

Після матчу з Хорватією головний тренер збірної Аргентини Ліонель Скалоні назвав Мессі – кращим в історії.