Сергій Разумовський

Клуб Першої ліги України ЮКСА з Тарасівки офіційно повідомив про підписання одразу двох досвідчених футболістів. До команди приєдналися фланговий оборонець Олександр Осман та опорний півзахисник Сергій Петько, які мають солідний бекграунд виступів на професійному рівні й покликані посилити склад у боротьбі за високі завдання сезону.

Олександр Осман — лівий захисник, добре відомий українським уболівальникам за виступами в низці клубів. Свій дебют у дорослому футболі він здійснив у харківському Металісті, де отримав важливу практику на високому рівні. Саме в складі харків’ян Осман також встиг зіграти три поєдинки в Лізі Європи, що є вагомим пунктом у його кар’єрному резюме. Пізніше гравець приєднався до київського Динамо, а далі продовжив виступи в інших командах.

Окрім Металіста та Динамо, Осман захищав кольори Арсенала і Оболоні з Києва, Металіста 1925, львівських Карпат та одеського Чорноморця. На міжнародному рівні він також має значний досвід: за юнацькі та молодіжні збірні України різних вікових категорій Осман провів загалом 30 матчів. Окремо варто відзначити його участь у фінальній частині Євро U-17 2013 року.

Другим новачком ЮКСА став Сергій Петько — опорний півзахисник, який має за плечима понад 70 матчів в Українській Прем’єр-лізі. Упродовж кар’єри він виступав за Чорноморець, Волинь, Верес, Минай, Інгулець та низку інших українських команд, стабільно підтверджуючи свій рівень у центрі поля. Петько відомий не лише обсягом роботи та дисципліною, а й лідерськими якостями — у багатьох клубах він регулярно виходив на поле з капітанською пов’язкою.

Статистика Сергія включає результативні дії на різних рівнях: три голи в УПЛ, ще п’ять м’ячів у Першій лізі та три влучні удари в Кубку України. Також у 2015–2017 роках Петько викликався до молодіжної збірної України: у рамках відбору на чемпіонат Європи U-21 він провів чотири матчі.

Підписання Османа та Петька виглядає як крок у бік підсилення досвідом і характером: один має солідну школу гри на фланзі оборони та досвід єврокубків і збірних, інший — перевірений опорник із практикою в елітному дивізіоні та лідерським статусом у роздягальні.

Раніше також ЮКСА підсилилася вихованцем Динамо та Шахтаря нігерійського походження.