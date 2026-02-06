Сергій Разумовський

23-річний центральний півзахисник Антоній Емере продовжить кар’єру у ФК ЮКСА. Про перехід футболіста повідомила пресслужба клубу.

Антоній Даніель Чуквебука Емере є уродженцем Харківщини. Він — українець нігерійського походження, а свій футбольний шлях розпочинав у рідному регіоні. На юнацькому рівні Емере проходив підготовку в академіях і структурах одразу кількох відомих клубів: тренувався у системах харківських Металіста та Авангарда, а також мав досвід занять у провідних українських школах — Динамо та Шахтаря. Такий бекграунд дав йому фундамент і різнопланову підготовку, яка стала основою для подальшого переходу у дорослий футбол.

На професійному рівні півзахисник встиг пограти за низку команд: Гірник-Спорт, Звягель, Чайку та Ужгород. Загалом у дорослому футболі Емере вже провів 73 офіційні матчі, у яких відзначився 10 забитими м’ячами, що є доволі непоганим показником для гравця центральної зони поля.

Останнім клубом Антонія був Ужгород. Упродовж літньо-осінньої частини минулого року він виступав за команду у Другій лізі та Кубку України, сумарно зігравши 19 поєдинків. У цих матчах Емере записав на свій рахунок п’ять голів і одну результативну передачу, підтвердивши, що здатний приносити користь не лише в організації гри, а й у завершальній стадії атак.

Крім клубної кар’єри, Антоній має досвід виступів за юнацькі збірні України. Його викликали до команд U-15, U-16 та U-17, у складі яких він провів понад 20 матчів, отримавши міжнародну практику на ранніх етапах розвитку.

Раніше повідомлялося, що український захисник Ярослав Ракицький близький до відходу з наступного суперника ЮКСА.