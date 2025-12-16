Харківський Металіст 1925 виступив з офіційною заявою, яка стала відповіддю на ініціативу президента рівненського Вересу, який запропонував клубам УПЛ змінити регламент турніру.

«Металіст 1925 закликає Верес та його представників утримуватися від популістських заяв. КДК встановить, чи мало місце порушення регламенту з боку нашого клубу, чи сталися непередбачені обставини. Публічні заклики вирішувати долю матчу шляхом голосування клубів УПЛ, а не у КДК, є маніпулятивними.

Жодні абсурдні однобокі пропозиції Вересу та уявні зміни до регламенту жодним чином не вплинуть на розгляд питання, адже закон не має зворотної сили. На відміну від Вересу ми просимо лише діяти в межах регламентних норм та норм дисциплінарних правил», – йдеться в заяві харківського клубу.