Віцепрезидент Металіста 1925 Юрій Коротун поділився трансферними планами харків'ян в зимове міжсезоння. Його слова наводить сайт Металіста 1925.

У нас є конкретні позиції, за якими ми працюємо. Я думаю, що потрібно очікувати, десь, чотирьох нових футболісти. За селекцію в нас відповідає спортивний директор Микола Шамардін. У нього є повна довіра щодо пошуку футболістів від усього клубу та президента Богдана Бойка.

В нас президент максималіст, він вже хоче трансферів. Йому кажуть, що треба почекати, бо трансферне вікно відчиняється лише 22 січня. Але він не дає спуску, думаю, що результати ми побачимо, сподіваюсь, що їхні страждання та робота 24\7 не будуть марними, - розповів Коротун.