Сергій Разумовський

У 18-му турі української Прем'єр-ліги Металіст 1925 у Житомирі мінімально здолав Олександрію.

Поєдинок мав велике турнірне значення для обох команд. Номінальні господарі активно почали зустріч і вже на 4-й хвилині Ітодо пробивав з меж штрафного у ближній кут, але Макаренко спокійно забрав м’яч. Далі Металіст 1925 продовжив тиснути: після кутового Забергджа не влучив у площину воріт, Антюх на 9-й хвилині пробив головою повз дальній кут, а на 25-й з-за меж штрафного змусив Макаренка рятувати команду.

Додатковим ударом для «містян» стала рання втрата Булеци, який уже на 5-й хвилині залишив поле через травму. Під завісу першого тайму арбітр після стандарту спершу призначив пенальті у ворота Олександрії, але VAR показав, що Кампос не фолив на Салюку — у підсумку Салюк отримав жовту картку за симуляцію. Загалом перша половина пройшла за повної переваги Металіста 1925, який завдав 14 ударів, але так і не відкрив рахунок, тоді як Олександрія майже не думала про атаку.

Після перерви картина не змінилася: харків’яни створювали момент за моментом, однак підводила реалізація. Антюх знову не переграв голкіпера, на 62-й хвилині Ітодо не замкнув простріл Забергджі, а ближче до кінцівки нерви господарів лише зростали — на 78-й хвилині Ітодо пробив прямо в Макаренка, а Батон влучив у стійку. Розв’язка настала на 80-й хвилині: щойно вийшовши на поле, Беїратче зіграв рукою у штрафному, і арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий упевнено реалізував Забергджа, забивши дебютний гол за Металіст 1925, а матч так і завершився перемогою харків’ян 1:0.

Металіст 1925 набрав 28 очок і закріпився на п'ятій сходинці, випередивши Кривбас (27). Олександрія (11) залишилася в зоні вильоту.

УПЛ, 18-й тур

Металіст 1925 – Олександрія 1:0

Голи: Забергджа, 83 (пен.)

Металіст 1925: Варакута, Салюк, Павлюк, Шабанов, Крупський, Калюжний, Калітвінцев (Когут, 73), Аревало (Чурко, 65), Антюх (Кастільйо, 73), Ітодо (Литвиненко, 86), Забергджа

Олександрія: Макаренко, Огарков, Боль, Кампос, Ващенко (Родрігеш, 68), Фернандо, Булеца (Матеус, 5), Шостак (Беїратче, 80), Цара (Жонатан, 68), Ндіага, Жота (Бутко, 46)

Попередження: Салюк – Огарков, Жонатан