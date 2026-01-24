Сергій Разумовський

Під час зимових навчально-тренувальних зборів в Іспанії Металіст 1925 провів контрольний поєдинок проти чеського Пардубіце та поступився з мінімальним рахунком 0:1. Гра загалом не була насиченою великою кількістю моментів, а команди діяли обережно, роблячи акцент на організації та взаємодіях.

Єдиний гол у матчі було забито на 22-й хвилині: у складі Пардубіце відзначився Нослін, який відкрив рахунок і забезпечив своїй команді перевагу. Наприкінці зустрічі харків’яни додали в активності, більше володіли м’ячем і намагалися тиснути, однак реалізувати свої підходи до воріт не змогли. У підсумку Пардубіце втримав мінімальну перевагу до фінального свистка.

Пардубіце нині працює під керівництвом Яна Троусіла. За період його роботи команда провела вісім матчів: здобула 4 перемоги, 2 рази зіграла внічию та у 2 поєдинках зазнала поразок. Саме цей відрізок наприкінці року допоміг колективу покращити позиції в чемпіонаті Чехії — наразі Пардубіце займає 11-те місце, маючи 21 очко та різницю м’ячів 25:34.

У Кубку Чехії команда дісталася стадії 1/8 фіналу, де вилетіла після драматичного матчу: у компенсований час Пардубіце поступився Остраві з рахунком 3:4. Взимку склад чехів підсилив українець Богдан Слюбик, який перейшов до клубу з Руху.

Товариський матч

Металіст 1925 – Пардубіце 0:1

Гол: Нослін, 22

Металіст 1925: Варакута (Проценко 61), Крупський (Снурніцин 46), Павлюк, Салюк, Капінус (Мартинюк 46), Калюжний (Аревало 46), Антюх (Чурко 46), Когут (Мба 46), Литвиненко (Король 61), Кастільо (Калітвінцев 61), Забергджа (Карпізін 61)