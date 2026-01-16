Не в Карпати: лідер Руха спробує себе в Європі
Всі деталі переходу
близько 1 години тому
Богдан Слюбик / Фото - Пардубіце
Центрбек Руха та молодіжної збірної України Богдан Слюбик перейшов в Пардубіце, повідомляє пресслужба клубу.
21-річний футболіст поставив підпис під контрактом до літа 2030 року.
Чехи в презентації Слюбика згадали, що талант Руха посів 61-е місце в опитуванні Golden Boy, отримавши шанс спробувати себе за межами України.
Богдан виступав за Рух з 2020 по 2025 рік: 81 матч та забив 4 голи.