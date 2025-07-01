Металіст 1925 попрощався з 8 гравцями за одну добу
Після трьох футболістів, що були на контрактах харків'яни повідомили про відхід орендованих виконавців
36 хвилин тому
Захисники Олександр Чорноморець та Олексій Гусєв, півзахисники Голден Мафвента та Педро Артур, а також нападник Владислав Бугай залишили Металіст 1925. Про це повідомляє пресслужба клубу.
З усіма перерахованими футболістами підійшли до кінця орендні угоди. Напередодні харків’яни оголосили про прощання з захисником Ігорем Курилом, півзахисником Дмитром Кравченком та вінгером Андрієм Чируком. Таким чином, за добу клуб залишили одразу вісім гравців.
Олександр Чорноморець приєднався до Металіста 1925 у лютому 2025 року та зіграв чотири матчі. Олексій Гусєв також прийшов у лютому 2025 року й провів два поєдинки за Металіст 1925 Б.
Голден Мафвента перейшов до команди у вересні 2024 року, провів 17 матчів і відзначився однією гольовою передачею. Педро Артур з’явився у колективі у січні 2025 року та взяв участь у трьох матчах.
Владислав Бугай прийшов у вересні 2024 року. За цей час зіграв 18 зустрічей, забив один м’яч та віддав одну результативну передачу.