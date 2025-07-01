Сергій Стаднюк

Захисники Олександр Чорноморець та Олексій Гусєв, півзахисники Голден Мафвента та Педро Артур, а також нападник Владислав Бугай залишили Металіст 1925. Про це повідомляє пресслужба клубу.

З усіма перерахованими футболістами підійшли до кінця орендні угоди. Напередодні харків’яни оголосили про прощання з захисником Ігорем Курилом, півзахисником Дмитром Кравченком та вінгером Андрієм Чируком. Таким чином, за добу клуб залишили одразу вісім гравців.

Олександр Чорноморець приєднався до Металіста 1925 у лютому 2025 року та зіграв чотири матчі. Олексій Гусєв також прийшов у лютому 2025 року й провів два поєдинки за Металіст 1925 Б.

Голден Мафвента перейшов до команди у вересні 2024 року, провів 17 матчів і відзначився однією гольовою передачею. Педро Артур з’явився у колективі у січні 2025 року та взяв участь у трьох матчах.

Владислав Бугай прийшов у вересні 2024 року. За цей час зіграв 18 зустрічей, забив один м’яч та віддав одну результативну передачу.