Металіст 1925 поступився збірній Катару
Пропустили вже на 1-й хвилині та не змогли відігратись
близько 2 годин тому
У середу, 23 липня, харківський Металіст 1925 провів сьомий контрольний матч у межах літнього навчально-тренувального збору в Австрії. Суперником цього разу стала національна збірна Катару.
Початок гри виявився шокуючим для українців — вже на 1-й хвилині Амоэз Алі відкрив рахунок. Наприкінці першого тайму катарці подвоїли перевагу завдяки голу Мунтарі.
Після перерви харківʼяни намагалися перехопити ініціативу, створювали моменти, однак реалізувати бодай один з них не вдалося. Матч завершився поразкою Металіста 1925 з рахунком 0:2.
Нагадаємо, у першому турі чемпіонату України Металіст 1925 прийматиме київську Оболонь.
Збірна Катару — Металіст 1925 2:0
Голи: Амоэз Алі 1', Мунтарі 44'
Металіст 1925: Проценко (Мозіль 46), Капінус, Салюк, Обінайя, Снурніцин, Король (Мба 60), Гаджиєв (Панченко 60), Литвиненко, Чурко (к), Овусу (Арі Моура 37), Когут (Гаджиєв 70)